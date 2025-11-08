◇JALpresents第3回みちのくコカ・コーラボトリング杯女子硬式野球イーハトーブはなまき大会2回戦ゴールドジム 7―0 横浜隼人（2025年11月8日JALスタジアム花巻）ゴールドジムが6回コールド勝ちを収め、準決勝進出を決めた。6―0の6回無死二塁から代打で起用された津久井優が左翼線に“サヨナラ打”を放ち「普段、代打で出ることが多いんですけど、必ず自分で決めるという気持ちで打席に入りました」と振り返った。