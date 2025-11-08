タレントの辻希美（38）が8日、自身のインスタグラムを更新。今年8月に出産した第5子となる次女の夢空さんが生後3カ月を迎えたことを報告した。辻は「夢空が産まれて今日で3ヶ月が経ちました早いょ…早過ぎるょ…」とつづり「あっという間にあの出産から３ヶ月…日々バタバタしているからこそあっという間に大きくなっちゃうから1日1日を大切にしようと改めて感じます」と愛娘に思いを馳せた。そして「3カ月」のおむつアー