埼玉県東松山市で7日夜、自転車に乗っていた18歳の男子高校生が車にひき逃げされ、意識不明の重体となっています。7日午後10時過ぎ、東松山市松山の県道で「車と自転車の事故があり車が立ち去った」と目撃した人から119番通報がありました。警察によりますと、自転車で走っていた男子高校生に後ろから来た車が追突したということです。高校生は頭を強く打つなどして病院に搬送され、意識不明の重体です。現場には逃げた車のものと