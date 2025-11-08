[11.8 J3第35節](CFS)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 15 佐藤喜生DF 22 鈴木裕斗DF 28 小西慶太郎DF 42 マテイ・ヨニッチMF 10 岡庭裕貴MF 16 加藤丈MF 40 鈴木国友FW 39 バスケス・バイロンFW 77 田中パウロ淳一FW 90 ピーター・ウタカ控えGK 1 原田欽庸DF 4 内田錬平DF 5 奥井諒DF 33 乾貴哉MF 13 大嶌貴MF 14 関野元弥FW 9 都倉賢FW 23 吉田篤志FW 79 齋藤恵太監督