[11.8 J1第36節](メルスタ)※14:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 3 キム・テヒョンDF 7 小川諒也DF 25 小池龍太DF 55 植田直通MF 6 三竿健斗MF 13 知念慶MF 27 松村優太MF 40 鈴木優磨FW 9 レオ・セアラFW 11 田川亨介控えGK 29 梶川裕嗣DF 4 千田海人DF 22 濃野公人DF 23 津久井佳祐MF 20 舩橋佑MF 71 荒木遼太郎FW 18 エウベルFW 34 徳田誉FW 77 チャヴリッチ監督鬼木達[横浜FC