[11.8 J1第36節](味スタ)※14:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 1 マテウスDF 3 谷口栄斗DF 4 林尚輝DF 6 宮原和也MF 2 深澤大輝MF 7 森田晃樹MF 16 平川怜MF 19 松橋優安MF 26 内田陽介MF 40 新井悠太FW 9 染野唯月控えGK 21 長沢祐弥DF 15 鈴木海音DF 55 吉田泰授MF 20 食野壮磨MF 28 山本丈偉FW 27 白井亮丞FW 30 川村楽人FW 37 川崎修平FW 45 寺沼星文監督城福浩[アビスパ福岡]先発GK 24 小畑裕