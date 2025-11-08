FC町田ゼルビアに所属する日本代表FW相馬勇紀の妻でフリーアナウンサーの森山るりさんが7日、自身のインスタグラム(@ruri_moriyama_official)で第2子の妊娠を明かした。森山さんは「この度、第二子を授かることが出来ました。もうすぐ4人家族になります」と報告。「夫も第二子が産まれるということで今年はより一層責任感を持って頑張ってくれています」と伝えている。そして「周りの皆さんのお陰で無事安定期を迎えることが