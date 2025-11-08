菊地英昭（THE YELLOW MONKEY）のソロプロジェクト・brainchild’sが、 全国ツアー＜brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL＞の折り返しとなる東京公演を EX THEATER ROPPONGIにて開催し、その模様がライブ写真と共に公開された。オフィシャルからのレポートをお届けしよう。◆ライブ写真18時の開場と共に続々と詰めかけるファンたち。スタンディングエリアは瞬く間に埋め尽くされ、開演を待つ会場には既に高揚感が漂っていた。19