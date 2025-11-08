LDH所属のガールズ・パフォーマンスグループ、Lakiが全国ツアー＜Laki LIVE TOUR 2025 -Infinity-＞の初日公演を2025年11月7日(金)に東京・Zepp DiverCity (TOKYO)で開催した。彼女たちは9月22日に、新たな飛躍への誓いとして「Lucky²」から「Laki」へグループ名を改名。今回は改名後初めての開催となるライブツアーとなり、先行配信中の新曲「Like it!!」や、今回のライブで初パフォーマンスとなった「Love is Magic」を含む