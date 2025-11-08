2025年11月8日、北海道富良野市の住宅敷地内で高齢女性が運転する乗用車が男性をはねる事故がありました。事故があったのは、富良野市西達布の住宅敷地内です。午前10時ごろ、女性から「車をバックした際に旦那さんをはねてしまった」と消防に通報がありました。消防によりますと、男性は顔から出血があり、心肺停止の状態で病院に搬送されました。警察は事故当時の状況を詳しく調べています。