メッツなどで通算335本塁打を放ったダリル・ストロベリー氏（63）に対し、ドナルド・トランプ米大統領が脱税や薬物関連の罪について恩赦を与えたと7日（日本時間8日）、米メディアが伝えた。トランプ大統領は、ストロベリー氏が引退後にキリスト教信仰を受け入れ、長年にわたって禁酒を続けていることを理由に挙げた。ストロベリー氏は21歳だった83年に26本塁打を放って新人王。球宴に8度出場したスター選手で、通算では1583