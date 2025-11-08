MLBのカブスが日本時間8日、公式SNSでゴールドグラブ・チーム賞の受賞を発表しました。3日には選手に贈られるゴールドグラブ賞が発表され、カブスからはPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手(センター・初)、ニコ・ホーナー選手(セカンド、2年ぶり2度目)、イアン・ハップ選手(レフト、4年連続4度目)が選ばれました。同一チームから3選手が選出されるのは、両リーグ通じて最多でした。そして今回、2020年から表彰されている