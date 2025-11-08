東京１１Ｒ・京王杯２歳ステークス・Ｇ２・馬トク激走馬＝ネネキリマル新馬戦前の追い切りはまずまず動けていたが、後方ままの大差負け。レースに集中出来ておらず、本来の走りが一切できなかった。距離延長に加え、チークピーシーズ着用の効果もあり、２戦目（京都・芝１４０００メートル）で一変の走り。早め進出から４コーナーで外に膨れながら、上がりＮＯ１の走りで２馬身差をつけて押し切り、１分２０秒９。本来の地力の