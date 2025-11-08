女優の今森茉耶が、出演中のテレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・午前９時３０分）を降板すると８日、同局の番組サイトで発表した。同局サイトによると「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに２０歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けた」という。これを受け「事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しまし