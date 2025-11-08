大リーグは7日（日本時間8日）、今季の最優秀守備選手「プラチナ・ゴールドグラブ賞」の受賞者を発表し、ア・リーグはロイヤルズのボビー・ウィット遊撃手（25）、ナ・リーグはパドレスのフェルナンド・タティス外野手（26）を選出した。守備のベストナイン「ゴールドグラブ賞」受賞者の中からファン投票で選出。ウィットは初、タティスは2年ぶり2度目の受賞となった。また、最優秀守備チームはア・リーグでレンジャーズが13