お笑いコンビ、トム・ブラウンみちお（40）が8日、X（旧ツイッター）を更新。コント頂上決戦「キングオブコント2025」を振り返った。トム・ブラウンは、10月11日にTBS系で生放送された「キングオブコント2025」決勝戦への進出を果たして、10組中7位という結果に。優勝には、ロングコートダディが輝いた。1カ月近く経過した8日、みちおは、「一回区切りたいから言うけどなんかキングオブコント疲労がようやく取れてきた気がする」と