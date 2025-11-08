元モーニング娘。でタレントの辻希美が8日、都内で行われた最新著書『杉浦家、7人生活スタートです。』発売記念会見に出席。5人の子供全員の名前に入っている「空」に込めた思いを語った。辻希美辻は2007年6月に俳優の杉浦太陽と結婚。同年11月に長女・希空(のあ)、2010年12月に長男・青空(せいあ)くん、2013年3月に次男・昊空(そら)くん、2018年12月に三男・幸空(こあ)くん、今年8月8日に第5子となる次女・夢空(ゆめあ)ちゃんが誕