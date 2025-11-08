山形市によりますと、８日午前11時10分ごろ、山形市滑川地内の住宅敷地でクマ1頭が目撃されました。住宅は滑川集会所前バス停から南東約250メートル付近です。市では周辺を巡回パトロールするとともに、広報車で注意喚起を行い、周辺住民にはチラシを配布しているということです。