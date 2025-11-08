2025年11月8日、北海道剣淵町の犬牛別川の河川敷で高齢女性の遺体が発見されました。遺体を発見したのは道警航空隊で、6日から行方不明となっていた士別市に住む70代女性をヘリコプターで捜索していました。女性は草むらの上でうつぶせに倒れた状態で発見され、駆けつけた救急隊によってその場で死亡が確認されました。警察によりますと、遺体は服を着た状態で、外傷は見つかっていないということです。遺体は行方不明になっ