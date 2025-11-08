ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」第４２回『招かれざる客』が２日に放送され、蔦屋重三郎（横浜流星）の母・つよ（高岡早紀）が亡くなったことが明かされた。綾瀬はるかによるナレーションで「つよさんがその一生を終え…」と伝えられた。高岡は５日のインスタグラムで「急に寒くなって、オシャレが楽しめる季節になりましたねぇ。東京では、例年より４日早く木枯らし１号が吹いたそうです。どうぞ体調の変化に気をつけてお過ごし