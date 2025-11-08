天皇皇后両陛下が「第44回全国豊かな海づくり大会」の式典などに出席するため、三重県に到着されました。【写真を見る】天皇皇后両陛下「全国豊かな海づくり大会」出席のため三重県に到着初めての鳥羽水族館でラッコやジュゴンもご覧に両陛下はきょう午後2時ごろ、電車で三重県の近鉄鳥羽駅に到着し、出迎えた一見県知事らと笑顔で挨拶を交わされました。三重県では、あすから水産業の発展を目的とした「第44回全国豊かな海づく