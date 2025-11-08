ドジャースのアレックス・ベシア投手（２９）の新生児が亡くなったことについてドジャース選手の夫人らも心を痛ませ、妻のケイラさんにメッセージを送っている。ベシア夫妻は７日（日本時間８日）にインスタグラムで「私たちの小さな天使、私たちはあなたを永遠に愛しています。そしていつも私たちと一緒にいます」と投稿。ケイラさんと愛娘スターリングちゃんが手をつなぐ写真を添え、球団や医療関係者への感謝を思いを綴った。