2005年に始まったアミューズ・ファン感謝祭。それは、日ごろ、舞台や、ドラマ、映画などそれぞれの現場で活躍する俳優たちが一堂に会し、歌あり、トークあり、時にコントまでもおこなうスペシャルなステージ。今年の参加組から、小関裕太さん、東島京さん、本島純政さん、渡邊圭祐さんが登場。常にグループで動いているわけではない彼らが、その一瞬に放つ“チーム力”の秘密を解き明かします。20年を振り返る！ ハンサムたちの軌