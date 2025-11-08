１１月８日の京都６Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１１頭立て）は、５番人気のコスモレッド（牝、栗東・北出成人厩舎、父カリフォルニアクローム）が制した。勝ち時計は１分２２秒７（良）。スタートを決めて、中団でリズム良く追走。余裕ある手応えで直線に向き、外から力強く脚を伸ばした。上がり３ハロン最速タイで、２着ゴッドレイ（松若風馬騎手）に３／４馬身差をつけた。高杉吏麒騎手は「いい具合に仕上げていた