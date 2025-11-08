専業主婦として2人の娘を育てるさゆり(32)。夫・正勝との平穏な日常は、彼のスマホに届いた「温泉旅行」のメッセージで崩壊しました。数カ月間の疑念が確信に変わり、正勝は風俗の女性との浮気を認めます。子ども思いの彼に「離婚」をためらうさゆり。さらに夫から謎の「1か月の猶予」を求められ、その期間に旅行まで…。『夫の不倫旅行先に突撃訪問した話』第3話をごらんください。 猶予を与えたわずか三日後、正勝は「友