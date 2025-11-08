［ケアラーの風景］きょうだい＜６＞障害や病気の兄弟姉妹がいる「きょうだい」は、進路の選択や結婚、親亡き後について、悩みや不安を抱えやすい。聴覚障害の弟を持ち、当事者団体「全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会（全国きょうだいの会）」副会長を務める弁護士の藤木和子さん（４２）は「『きょうだい』が家族に縛られず、自分の意思や希望を大切に生きられる社会を」と呼びかける。全国きょうだいの会は現在、約２５０