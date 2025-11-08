天皇皇后両陛下が、三重県で開催される「全国豊かな海づくり大会」に出席するため、東京駅を出発されました。【映像】天皇皇后両陛下が東京駅を出発される様子天皇皇后両陛下は午前10時すぎ、東京駅で関係者に見送られ、新幹線に乗り込まれました。午後には、希少な生物の保全などに取り組む三重県鳥羽市の水族館を訪問されます。9日は志摩市で開催される「全国豊かな海づくり大会」の式典に出席し、天皇陛下がおことばを