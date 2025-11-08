ソフトバンクの中村晃外野手が8日、インスタグラムで長男が国指定難病の闘病中であることを明かした。中村は自らのインスタグラムアカウントを更新。「昨年9月に生まれた息子について少しお話ししたいと思います」と切り出し、発症から現状について説明した。生後5カ月でてんかんを発症し、さまざまな治療、検査を行ったといい、国指定の難病と診断された。「乳児てんかん性スパズム症候群」（別名ウエスト症候群）と診断さ