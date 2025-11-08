ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×Êó¹ð½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿²£ÉÍÎ®À±¤Î?·ãÊÑ?»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ò±é¤¸¤¿²£ÉÍ¤Î»Ñ¤òÅº¤¨¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£²£ÉÍ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤ËÌó°ìÇ¯È¾¤ª¤Ä¤«¤ì»³¤Ç¤·¤¿¡£Ìó1Ç¯È¾¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ËÊû¤²¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤È¤·¤ÆÀ¸¤­