◆大相撲九州場所（9日初日、福岡国際センター）関取で唯一今場所初日から休場となった東前頭18枚目の明生（30）＝立浪部屋、鹿児島県瀬戸内町出身＝について、日本相撲協会は6日に出された診断書を公表した。腰椎椎間板ヘルニアのため、10月17日に手術を受けており、術後約1カ月のリハビリが必要という。明生は秋場所で5勝10敗。今場所で負け越せば、十両転落に危機にいる。