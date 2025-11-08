福岡東署は8日、福岡市東区舞松原6丁目付近の道路上で4日午後2時45分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60から70代で身長160から170の中肉。白色短髪、茶色の長袖上衣、茶色の長ズボン、特徴不明の帽子着用。