＜ACNチャンピオンシップ3日目◇8日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行している。23位から出た石川遼が7バーディ・1ボギー「65」の好スコアをマーク。トータル9アンダー・4位タイでホールアウトしている。【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼トータル11アンダー・単独首位に杉浦悠太。1打差2位タイに堀川未来夢と小木曽喬、2打差4位タイには石川、今平周吾、ホストプロの片岡尚