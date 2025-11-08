「僕の写真を撮って欲しい」とスマートフォンを手渡され、撮影してみると、内外同時撮影ができるアプリが起動していて、自分の顔も撮られた…。アプリを悪用した“盗撮”か。京都府警が注意を呼びかけています。京都府警によると11月6日（木）午後4時半ごろ、京都市山科区西野阿芸沢町の山科中央公園で、小学生の女の子らが遊んでいたところ、近づいてきた男が「僕の写真を撮って欲しい」とスマートフォンを手渡しました。