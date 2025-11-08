「阪神秋季キャンプ」（８日、安芸）前川右京外野手が合流即、快音を連発した。午後のフリー打撃で５１スイング中、場外弾２発を含む３本の柵越え。土曜日で満員のスタンドからは拍手が送られた。今季は６９試合の出場で打率・２４６、１本塁打、１５打点。秋季キャンプのテーマに打力向上を掲げている。「今年やったことはやめて、昨年と同じようなバットの軌道に戻したい」と、２４年の打撃フォームで勝負すると意気込んで