男子フリー演技する鍵山優真＝東和薬品ラクタブドームフィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦、NHK杯最終日は8日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで行われ、男子はショートプログラム（SP）首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）がフリー2位の合計287.24点で今季GP初戦を制した。大会3連覇でGP通算7勝目。第2戦優勝の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストのフリーは1位となり、合計285.71