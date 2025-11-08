お笑いコンビ「バッテリィズ」が8日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）にVTR出演。ドジャース大谷翔平選手が少年時代に通っていたバッティングセンターを訪れた。この日の番組では、ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献し、米大リーグを代表するスターとなった大谷選手の故郷、岩手県奥州市で、バッテリィズがロケ。ともに野球経験者で、実際にバッテリーを組むエース（31）と寺家（35）が、地元