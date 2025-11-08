歌手和田アキ子（75）が8日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。ミッツ・マングローブ（50）に勧められたエノキダケダイエットを試したが失敗した事を告白した。現在、生涯で最も重い体重を更新中であることを告白。12月のブルーノート東京でのライブに向けて、約8キロのダイエットを自らに課していて「最低でも5キロは痩せたい」と漏らしていた。ただ、ダイエットの難し