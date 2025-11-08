丸山元気騎手（３５）＝美浦・根本康広厩舎＝は、１１月８日の福島５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル）で１着となったディヴァインスカイ（牡、美浦・田島俊明厩舎、父マテラスカイ）に騎乗して、史上５４人目、現役３０人目となるＪＲＡ通算１万回騎乗を達成した。０９年３月１日の中山３Ｒ（ヤマタケディガー）で初騎乗。このレース終了時点でＪＲＡ通算６８０勝を挙げて、重賞は１１勝。丸山騎手は「オーナーや調教師、厩