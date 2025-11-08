ＭＬＢで守備のベストナインとされる「ゴールドグラブ賞」受賞者の中でも、最高の守備選手に贈られる栄誉「プラチナグラブ賞」の受賞者が７日（日本時間８日）、発表された。ア・リーグは遊撃手部門のＲ・ウィット内野手（ロイヤルズ）が初受賞、ナ・リーグは外野手部門のＦ・タティス外野手（パドレス）が２年ぶり２度目の受賞を果たした。また、最も守備の優れたチームに贈られるゴールデングラブ賞「チームアワード」はナ・