大阪・読売テレビ制作で日本テレビ系全国ネットのニュース情報番組「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（土曜・前１１時５５分）が８日、生放送され、日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が出演。７日の衆院予算委員会を前に、高市早苗首相が同日午前３時から勉強会を開いたことについて、見解を述べた。連立パートナーの党首同士である高市首相との最近のやり取りを問われ「体調」と書いたフリップを掲示した吉村