芸能事務所「seju」が8日、公式を通じ、所属タレント今森茉耶（19）のマネジメント契約解除を発表した。同事務所は「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と発表。「弊社では本件を厳粛に受け止め、所属タレン