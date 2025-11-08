フリーアナウンサーの森山るり（34）が8日までにインスタグラムを更新。第2子の妊娠を報告した。森山は「この度、第二子を授かることが出来ました。もうすぐ4人家族になります」と報告。夫でサッカー日本代表、FC町田ゼルビア所属のFW相馬勇紀（28）と、22年に誕生した長男との家族ショットを公開した。続けて「夫も第二子が産まれるということで今年はより一層責任感を持って頑張ってくれています」とつづり、夫の相馬が、森山