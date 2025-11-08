10月下旬にアメリカで開催された「Adobe MAX 2025」に参加し、クリエイターツールの巨人であるアドビの戦略を聞いた（筆者撮影）【写真を見る】アメリカで開催された「Adobe MAX 2025」の様子クリエイターツールの巨人・Adobe（アドビ）が生成AIの時代に描く未来は、AIを「ツールを使いこなせる道具」ではなく、クリエイターとAIが対話しながらクリエイションを行う、まったく新しいクリエイティブワークの姿のようだ。10月28日か