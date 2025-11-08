秋田県能代市柳町の国登録有形文化財「旧料亭金勇」の日本庭園で紅葉が見頃を迎えている。１１月中旬まで楽しめる。金勇の本館に隣接する広さ約２４３０平方メートルの主庭園では、モミジやカエデ、イチョウなどの樹木が赤や黄色に鮮やかに色づいている。紅葉とともに、園内の枯山水や１９３７年に建てられた木造の本館を眺めながら散策することができる。金勇の八代真施設長は「紅葉狩りに訪れる人も多い。きれいに色づい