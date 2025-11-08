パリで行われたイスラエルの管弦楽団のコンサートが発煙筒などで妨害され、3回にわたって中断しました。男女4人が拘束されています。【映像】発煙筒で妨害行為をおこなう様子コンサート会場の客席で、発煙筒を持つ男。周りの観客らがその行動を制止するために取り囲み、周囲は騒然としています。パリで6日夜、イスラエルフィルハーモニー管弦楽団のコンサート中に妨害行為が相次ぎ、3回にわたって中断を余儀なくされました。