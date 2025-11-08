アメリカ政府機関の一部閉鎖が続く中、主要な空港で減便が進み、7日には約1000便が欠航しました。【映像】政府閉鎖の影響で欠航便が出ている空港の様子アメリカ運輸省は7日、政府機関の一部閉鎖による空港職員の不足に対応するため、40の主要な空港で減便を始めました。14日までに10％減らす予定です。欠航の影響でレンタカーを利用する姿もみられます。「オハイオ州まで7時間かかる。ちょっと大変だけど、何とかするしかな