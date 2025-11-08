８日の福島４Ｒ（ダート１１５０メートル）で今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島＝が、１番人気のハニーローリエ（牝３歳、美浦・小手川）に騎乗して今年のＪＲＡ１９勝目、同通算１０１勝目を挙げた。外めの６枠１２番からのスタート。ゲートを決め、序盤の芝の部分で内に誘導しつつ果敢にハナを奪い切ると、楽な手応えで４コーナーをパス。直線は左ステッキでパートナーを鼓舞し、逃げ切りを決めた。相棒は５戦連続新潟に参