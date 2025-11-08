歌手和田アキ子（75）が8日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。生本番中にサンドウィッチマン伊達みきおに懇願したものの即、断られた内容を明かした。番組では、同局で午後1時から別のスタジオで生放送を予定しているサンドウィッチマンのCM中の生あいさつが恒例となっていることを紹介。和田はたびたびこの会話の内容を報告をしているが、今回「サンドの伊達くんに一緒