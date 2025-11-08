◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトは7日、男子シングルスの2回戦が開催。日本勢は張本智和選手と松島輝空選手が試合に臨みました。張本選手(世界ランク4位)は地元ドイツのオフチャロフ選手(同31位)と対戦しました。第1＆2ゲームを続けて落とし早くも追い込まれた張本選手。第3ゲームは相手に一度もリードを許さずにものにしましたが、第4ゲームは中盤に引き離され