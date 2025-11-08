クマによる被害が相次ぐなか、企業のクマ対策の動きが広がっています。【映像】施設内に入ってくるクマコンビニ大手のファミリーマートは、店内のモニターを活用して注意喚起のメッセージを配信します。また、近隣でクマの出没情報があった場合には、従業員に屋外での作業を即時中止させるとしています。ローソンは、自動ドアを手動に切り替えるなど、対処方針を更新したほか、北海道や東北などの約100店舗にクマ撃退スプレ